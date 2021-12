Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211207.2 Heide: Schreck am Nachmittag durch Einschleichen in Wohnung

Heide (ots)

Am späten Montagnachmittag traf die Tochter einer Hausbesitzerin in der Meldorfer Straße auf einen ungebeten Gast im Hausflur. Dieser hat sich über die unverschlossene Hintertür in das Einfamilienhaus begeben. Als er entdeckt wurde, flüchtete dieser auf dem gleichen Weg nach draußen. Gestohlen wurde glücklicherweise nichts. Es handelte sich um einen männlichen Täter, ca. 1,65 m groß, bekleidet mit einer dunklen Wollmütze, einer dunkelblauen Steppjacke und einer blauen Jeanshose.

