Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall zwischen zwei Volkswagen (28.09.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos ist es am Dienstag an der Kreuzung Steinhauser Straße und Predigerstraße gekommen. Eine 24-jährige VW-Up!-Fahrerin fuhr gegen 18.30 Uhr auf der Steinhauser Straße in Richtung Durschstraße und blieb an der Kreuzung stehen. Ein hinter ihr fahrender 25-Jähriger konnte mit einem VW Touareg nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Durch den Auffahrunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

