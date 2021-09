Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz) Sprinter streift abgestelltes Wohnmobil (28.09.2021)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen einem Kleintransporter und einem abgestellten Wohnmobil ist es gegen 10 Uhr in der Berliner Straße gekommen. Ein 23-jähriger Mitarbeiter eines Paketdienstes bog mit einem Mercedes Sprinter auf die Berliner Straße ab und streifte dabei ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil der Marke Ertusco. Am Camper entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro und am Paketwagen in Höhe von etwa 2.000 Euro.

