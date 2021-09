Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fleischtransporter verliert Ladung (28.09.2021)

Niedereschach (ots)

Einen nicht alltäglichen Vorfall hat es am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der Dauchinger Straße gegeben. Ein 63-jähriger Fahrer eines mit Rohfleisch beladenen Lasters fuhr bergwärts in Richtung Dauchingen. Dabei drückte die nicht richtig gesicherte Ladung die Türen des Laderaums auf. Rund 3 Tonnen Schweinefleisch verteilten sich auf über zwanzig Meter auf der Straße. Eine Fachfirma musste das Fleisch entsorgen und die Fahrbahn reinigen. Die restliche Ladung blieb gekühlt an Bord des Lasters und konnte später an ihren Bestimmungsort gelangen. Kurze Zeit später kam es noch zu einem Unfall, als ein 47-Jähriger mit einem Linienbus am havarierten Laster vorbeifuhr und ihn streifte. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell