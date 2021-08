Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Werkzeuge aus Nutzfahrzeug gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Die Kriminalpolizei in Moers sucht Zeugen, die Beobachtungen am Gelände einer Firma an der Straße Am Jostenhof gemacht haben.

Der oder die Täter betraten zwischen Freitag und Montag das Gelände über ein Seitentor, das sie zunächst aufbrachen. Nachdem sie sich so Zugang verschafft hatten, brachen sie ein Funktionsfahrzeug auf und entwendeten diverse Werkzeuge daraus.

Unter anderem einen Laubbläser, eine Heckenschere und einen Freischneider der Marke Stihl.

Auf den gestohlenen Gegenständen sind die Buchstaben KS und eine dreistellige Nummer eingraviert.

Die Kripo fragt daher:

Wem sind nach der Tat diese Werkzeuge mit der Kennung aufgefallen und wer kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell