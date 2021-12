Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211207.8 Brunsbüttel: Verkehrskontrolle mit erfreulichem Ergebnis

Brunsbüttel (ots)

Am Montag führte das Polizeirevier Brunsbüttel mit Unterstützung vom Zollamt Itzehoe Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamente an der B5 durch. Neben diversen Kontrollberichten aufgrund vergessener Ausweispapiere oder kleinerer technischer Mängel wurde lediglich ein Verstoß wegen berauschender Mittel im Straßenverkehr festgestellt. Alkoholisierte Autofahrer mussten nicht aus dem Verkehr gezogen werden. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie in der Weihnachtszeit weiterhin sicher heimkommen.

