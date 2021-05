Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nicht angemeldete Versammlung in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am 07.05.2021 gegen 15:40 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass in Pasewalk in der Stettiner Chaussee mehrere dunkel gekleidete Personen den Einkaufsmarkt "Kaufland" betreten haben und jetzt die anderen Kunden des Marktes auffordern sich nicht Corona impfen zu lassen. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Pasewalk und der umliegenden Reviere zum Einsatz gebracht. Durch die Einsatzkräfte wurden im Kassenbereich des Marktes sieben Personen festgestellt. Diese führten ein Transparent und einen Lautsprecher bei sich. Auf dem Transparent stand "Wehrt euch gegen Impfwahnsinn und Panikmache!". Über den Lautsprecher wurde eine Tonbandansage abgespielt. Diese forderte die Leute auf sich selber eine Meinung zu bilden, sich nicht verarschen und auch nicht impfen zu lassen. Die Einsatzkräfte stellen bei den sieben Personen die Personalien fest. Hierbei handelt es sich um sechs männliche Personen im Alter von 27,39,41,17,44 und 28 Jahren. Und einer weiblichen Person im Alter von 31-Jahren. Alle Personen sind deutsche Staatsbürger und kommen aus der Region. Gegen alle Personen wurde Anzeige wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz erstattet und gegen sie wurde ein Platzverweis für den Markt ausgesprochen. Diesem Platzverweis kamen sie nach.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

