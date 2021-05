Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der A20 - zwischen Triebsees und Grimmen West

AVPR Grimmen (ots)

Am 07.05.2021, gegen 00:55 Uhr, kam es auf der A20 - in Fahrtrichtung Stettin - zu einem Verkehrsunfall mit einem einen Lkw mit Personenschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Schilderungen ereignete sich der Unfall wie folgt. Der 60-jährige Fahrer eines Lkw vom Typ IVECO befuhr die A20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Stettin. Nahe der Anschlussstelle Grimmen West kam der 14 Tonnen schwere LKW, der mit Sanitärbedarf sowie Heizungselementen beladen war, aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. In der Folge kam der LKW im Straßengraben seitlich liegend zum Stehen. Der Fahrer konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien. Der deutsche Staatsbürger erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen,die Autobahnmeisterei Süderholz sowie die Kameraden der Feuerwehren aus Grimmen und Süderholz sind derzeit noch im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn wurde zur Verkehrsunfallaufnahme und anschließenden Bergung ab 03.00 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung über die L 19 ab Tribsees bis zur Auffahrt A 20 Grimmen West, wurde durch die Autobahnmeisterei umgehend ausgeschildert. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

