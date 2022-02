Polizei Hagen

POL-HA: Gestohlenes Auto stark beschädigt gefunden

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In einer Pressemeldung vom 21.02.2022 berichtete die Polizei Hagen von einem entwendeten Auto in der Max-Beckmann-Straße. Das Fahrzeug der Marke Jeep wurde von einem 58-Jährigen als gestohlen gemeldet. Bereits am Freitag (21.02.2022) rief ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Polizei, nachdem er auf dem Parkplatz "Bredelle" ein unverschlossenes Auto entdeckte, das über die gesamte Fahrzeuglänge sowie über die Front linksseitig stark zerkratzt und eingedellt war. Die Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Jeep um das entwendete Fahrzeug handelte und stellte es sicher. Hinweise, warum das Auto so stark beschädigt ist und ob noch ein weiteres Fahrzeug beteiligt war, liegen bislang nicht vor. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass mit dem Jeep eine Verkehrsunfallflucht an einem unbekannten Ort zu einer unbekannten Zeit begangen wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 -986 2066 zu melden. (arn)

Zur Erstmeldung gelangen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5126913

