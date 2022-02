Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Wehringhausen - Mann der Wohnung verwiesen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag, 03.02.2022, rief eine Frau gegen 21:00 Uhr über den Polizeinotruf an. Sie berichtete, dass sie von ihrem Mann geschlagen werde. Kurz darauf brach das Gespräch ab. Die Leitstelle schickte sofort eine Streife in die Lange Straße. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses fanden sie das Ehepaar. Es stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und seine Frau beleidigte. Daraufhin erhob diese den Zeigefinger zur Ermahnung. Diesen ergriff der Mann und knickte ihn um. Anschließend biss er seine Frau und schlug sie. Der Frau gelang es, die Polizei zu rufen. Die Beamten verwiesen den Mann für zehn Tage der Wohnung und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell