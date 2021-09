Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Fahrlässige Brandstiftung

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Montag, 27.09.2021, um 13:00 Uhr, geriet ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in March-Hugstetten in Brand. Brandursächlich sind nach ersten Erkenntnissen Handwerkerarbeiten. Die Freiwillige Feuerwehr March war mit 33 Feuerwehrleuten vor Ort und konnte den Brand umgehend löschen. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten March hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

