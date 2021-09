Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Schwerer Unfall auf der B 31a

Freiburg (ots)

Breisach - Am Montag, 27.09.2021, um 18:00 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Pkw-Führer von der L104 kommend in die B 31 im Bereich Hochstetten ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide Pkw-Lenker wurden leicht verletzt, ein 33-jähriger Beifahrer des Vorfahrtsberechtigten wurde schwer verletzt, konnte jedoch am Folgetag das Krankenhaus wieder verlassen.

