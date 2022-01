Polizei Hagen

POL-HA: Jeep entwendet: Polizei Hagen sucht Zeugen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr wurde am Donnerstag (20.01.2022) ein Auto in der Max-Beckmann-Straße entwendet. Ein 58-Jähriger meldet den Jeep bei der Polizei als gestohlen. Der Hagener hatte das Auto am Morgen zuletzt bei einem Spaziergang mit seinem Hund gesehen. Fünf Stunden später stand das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort. Es konnte auch im Nahbereich nicht mehr gefunden werden. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 -986 2066 zu melden. (arn)

