POL-HA: Nachtrag: Zweite vermisste Person nach Brand in Mehrfamilienhaus tot aufgefunden

Hagen (ots)

Nach einem Brand in der Eckeseyer Straße am Donnerstagmittag (20.01.2022) wurde die zweite, vermisste Person in dem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden. Der Leichnam ist noch nicht näher identifiziert. Die Ermittlungen dauern an.

Die erste Pressemeldung zum Brand (vom 20.01.2022, 18.31 Uhr) finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5126788

