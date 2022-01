Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen: Eine tote Person und zwei Schwerverletzte nach Brand in der Eckeseyer Straße

Hagen (ots)

Gegen 12.45 Uhr brach am Donnerstag (20.01.2022) in einem Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße ein Feuer aus. Eine noch nicht näher identifizierte Frau verlor bei dem Brand ihr Leben. Sie wurde nach den Löscharbeiten der Feuerwehr in dem Haus gefunden. Mit Stand 18 Uhr sucht die Feuerwehr noch nach einer vermissten Person. Ob sich diese in dem Mehrfamilienhaus aufgehalten hat, ist unklar. Darüber hinaus gab es sechs leichtverletzte sowie zwei schwerverletzte Personen. Diese wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte hatten zuvor die Hausbewohner zu evakuieren. Die Polizei sperrte die Eckeseyer Straße für mehrere Stunden. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Hagen. (arn)

