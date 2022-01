Polizei Hagen

POL-HA: Autos stoßen beim aneinander Vorbeifahren zusammen

Bild-Infos

Download

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Voerder Straße stießen am Mittwoch (19.01.2022) zwei Autos zusammen, die aneinander vorbeifahren wollten. Um 14.40 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Opel in Fahrtrichtung Ennepetal unterwegs. Der Mann geriet nach bisherigen Ermittlungen aus ungeklärter Ursache leicht in den Gegenverkehr. Dort fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Opel in Richtung Haspe. Die Ennepetalerin verletzte sich leicht bei dem Unfall und musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren stark beschädigt. Der vordere linke Reifen des Nissans war augenscheinlich von der Achse gebrochen. Im Bereich des Stoßfängers, des Kotflügels und des Radkastens vorne links konnten Deformierungen und Lackschäden festgestellt werden. Das Auto der verletzten 52-Jährigen wies über die gesamte linke Seite Lackschäden auf. Der linke Außenspiegel war beschädigt und der hintere, linke Reifen war durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Achse abgerissen. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell