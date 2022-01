Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Verdacht des Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bereits am Sonntag (27.06.2021) stahl ein bislang unbekannter Täter einer 34-jährigen Frau in Wehringhausen die Geldbörse. Die Hagenerin war, gegen 13.20 Uhr, zu Fuß auf der Lange Straße unterwegs. Der Unbekannte rempelte sie an und ging nach einer kurzen Entschuldigung weiter in Richtung der Elberfelder Straße / Wehringhauser Straße. Am Abend fiel der 34-Jährigen dann auf, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Der Mann hob im Anschluss an die Tat bei einem nahegelegenen Geldautomaten unberechtigter Weise mit der entwendeten ec-Karte einen vierstelligen Geldbetrag von ihrem Konto ab. Dabei filmte ihn eine Überwachungskamera. Nun liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung dieser Aufnahmen vor. Angaben zur Identität des Mannes oder zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Über den folgenden Link gelangen Sie zu den Fotos:

https://url.nrw/TV19012022

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell