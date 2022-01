Polizei Hagen

POL-HA: Mit Drogen und gefälschtem Impfpass angehalten

Hagen-Mitte (ots)

Ein Kölner erhielt nach einer Verkehrskontrolle gleich mehrere Anzeigen von der Polizei. Beamte hielten den 42-Jährigen am Dienstag (18.01.2022) gegen 23.30 Uhr auf der Volmestraße an und stellten dabei fest, dass der Mann sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln lenkte. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass er Amphetamine zu sich genommen hatte. Als die Polizisten ihn für die Entnahme einer Blutprobe mit zum Polizeigewahrsam nehmen wollten, fanden sie zwei Dosen mit Amphetaminen sowie zwei Impfausweise in seinen Sachen. Beide Impfpässe waren auf den Namen des 42-Jährigen ausgestellt. Die Aufmachung eines der Dokumente wirkte jedoch unprofessionell. Daher überprüften die Beamten die Chargennummern der Covid-19-Impfungen. Es stellte sich heraus, dass bereits die erste Chargennummer nicht vergeben war. Der Impfpass wurde sichergestellt. Zu dem zweiten Impfpass ergaben sich keine Verdachtsmomente in Hinblick auf eine mögliche Fälschung. Der Kölner erhielt Anzeigen wegen Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Fahrt unter Drogeneinfluss. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell