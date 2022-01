Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jähriger beim Joggen von zwei Unbekannten angegriffen - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Dienstagabend (18.01.2022) in Haspe einen 19-jährigen Jogger an. Der Hagener lief, zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr, vermutlich den Preselweg entlang, als er auf die beiden Unbekannten traf. Diese schlugen und traten unvermittelt auf den Mann ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige sagte den Beamten, dass die Angreifer ihm nichts gestohlen haben. Als der Hagener nach Hause zurückkehrte, rief seine Schwester den Rettungsdienst hinzu, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

