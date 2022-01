Polizei Hagen

POL-HA: Ex-Freundin mit dem Tode bedroht, Wohnungsverweisung ignoriert und in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

Haspe

Nachdem ein 49-Jähriger seine Ex-Lebensgefährtin in Haspe bei einem Streit mit dem Tode bedrohte, ignorierte er eine Wohnungsverweisung und musste durch die Polizei am Montagabend (17.01.2022) in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten verwiesen den Mann nach der Klärung des Sachverhaltes der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Sie begleiteten ihn aus dem Mehrfamilienhaus bis zu einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Taxistand. Etwa eine Stunde nach dem ersten Einsatz kehrte der 49-Jährige jedoch zurück, trat vor die Tür und verlangte, dass ihn seine Ex-Lebensgefährtin hereinlässt. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte über 1,2 Promille an. Der Mann erhielt eine Strafanzeige. (arn)

