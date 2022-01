Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Jugendliche rauben Tageseinnahmen eines Hasper Kiosks - Hubschrauber zur Fahndung hinzugezogen

Hagen-Haspe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter betraten am Montagabend (17.01.2022) einen Kiosk in Haspe und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen und des Smartphones des Ladeninhabers. Der 45-jährige Dortmunder sagte den Polizeibeamten, dass die Jugendlichen bereits gegen 17.20 Uhr sein Geschäft in der Oedenburgstraße betreten und eine Flasche Wasser gekauft haben. Etwa zwei Stunden später kehrten die weibliche Jugendliche und der männliche Jugendliche zurück und fragten den Mann nach den Öffnungszeiten des Kiosks. Nachdem dieser ihnen mitteilte, dass er bis 22.00 Uhr geöffnet sei, verließen sie das Geschäft wieder. Gegen 19.30 Uhr betraten die beiden Unbekannten dann ein drittes Mal den Laden. Während die weibliche Person im Eingangsbereich stehen blieb, warf der männliche Täter dem 45-Jährigen eine Plastiktüte zu, trat hinter die Ladentheke und forderte, unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließend nahm der Unbekannte den mittleren dreistelligen Geldbetrag selbstständig aus der Kasse und fragte zudem noch nach dem Mobiltelefon des Ladenbesitzers. Nachdem er auch dieses an sich nahm, flüchteten die beiden Jugendlichen in Richtung der Büddingstraße. Der männliche Täter war circa 17 Jahre alt und etwa 155 cm groß. Er hatte eine dünne Statur und war mit einem roten Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Während der Tat trug er eine schwarze medizinische Maske. Die weibliche Jugendliche war ebenfalls circa 17 Jahre alt und 155 cm groß und hatte eine korpulente Statur. Sie trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit blauen Streifen an den Ärmeln, eine schwarze Hose und eine schwarze medizinische Maske. Für eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen wurde auch ein Hubschrauber angefordert. Die Maßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kripo übernahm den Tatort und die weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

