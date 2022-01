Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert wegen Maskenpflicht im Bus - Plexiglasscheibe abgerissen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag, 17.01.2022, fuhr ein Linienbus die Elseyer Straße entlang. Der Busfahrer (45) bemerkte durch den Rückspiegel im hinteren Bereich der Sitzbänke einen Mann. Dieser trug den Mund-Nase-Schutz nicht korrekt. Der 45-Jährige bat den Unbekannten, diesen richtig aufzusetzen. Daraufhin flippte der Mann aus. Er begann herum zu schreien und forderte den Busfahrer aus, ihn sofort aussteigen zu lassen. Da sich das Fahrzeug auf einer Kreuzung befand, verweigerte sich der 45-Jährige der Aufforderung. Daraufhin schlug der Randalierer mehrfach gegen die Plexiglasscheibe am Platz des Busfahrers, sodass diese herabfiel. An der nächsten Haltestelle verließ der Mann das Fahrzeug und stieg in die Beifahrerseite eines PKW, der dort auf ihn wartete. Die Kripo hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung übernommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell