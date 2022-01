Polizei Hagen

POL-HA: Backblech mit Hähnchen gestohlen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag, 17.01.2022, legte eine 54-Jährige in der Paschestraße ein vorbereitetes Hähnchengericht auf einem Backblech auf den Tisch ihres Balkons. Hier befanden sich auch mehrere Flaschen Softdrinks. In der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr stahlen Diebe die Getränke und auch die Mahlzeit samt Backblech. Die hinzugerufenen Polizisten fanden das Backblech mit dem Gericht in einem Gebüsch in der Nähe auf und konnten zumindest dies der Frau zurückgeben. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell