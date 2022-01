Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Hohenlimburger Firma - Hoher Sachschaden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag, 17.01.2022, kam es zu einer Brandentwicklung in einer Firma an der Oeger Straße. Die Hagener Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei Hagen sicherte den Verkehr und sperrte die Oeger Straße und die Gasstraße komplett ab. Die Flammen dehnten sich derart aus, dass das Dach der Produktionshalle teilweise einstürzte. Während des Einsatzes musste auch der Bahnverkehr in der Nähe stillgelegt werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Hagener Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf über eine Millionen Euro. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell