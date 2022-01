Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand mit zwei Ingewahrsamnahmen nach Ruhestörung

Hagen-Mitte (ots)

Sonntag (16.01.2022) um 2 Uhr in der Nacht kam es in der Hochstraße nach einer Ruhestörung zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Eine Streifenwagenbesatzung suchte das Mehrfamilienhaus auf, nachdem ein Anwohner überlaute Musik mit starkem Bass sowie Gesang und Geschrei von Personen meldete. Als die Einsatzkräfte an der Tür der betroffenen Wohnung klingelten, aus der der Lärm kam, öffnete eine 31-Jährige die Tür. Als sie sich ausweisen sollte, holte sie zunächst ihre Handtasche, wollte sich aber im weiteren Verlauf der Personalienfeststellung entziehen, indem sie die Tür wiederholt versuchte zu schließen. Sie schubste hierbei einen Polizisten. Als die Beamten ihr Handfesseln anlegen wollten, kam ein 36-Jähriger hinzu, der sich sehr aggressiv zeigte, die Maßnahmen störte und bei dem Einsatz auch Polizisten angriff. Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, sperrte und wehrte er sich. Zwei weitere in der Wohnung anwesende Männer (29 und 35 Jahre alt) verhielten sich ebenso aggressiv, als weitere Polizeibeamte zur Unterstützung hinzukamen. Sie wurden zeitweise gefesselt, konnten nach der Klärung des Sachverhaltes jedoch gehen. Neben dem 36-Jährigen kam auch die 31-Jährige aufgrund ihres aggressiven und unkooperativen Verhaltens in das Polizeigewahrsam an der Hoheleye. Die Polizei setzte bei dem Widerstand nach kurzer Vorankündigung auch eine Body-Cam zur Dokumentation ein. Der 36-Jährige sowie die 31-Jährige erhielten Strafanzeigen. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Lärmbelästigung gefertigt. (arn)

