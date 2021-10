Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Am 08.10.2021 um 20:30 Uhr wird ein Verkehrsunfall in der Warteschlange des Drive-In am McDonalds im WEP gemeldet.

Ein 63-jähriger Wormser fuhr plötzlich ohne erkennbaren Grund rückwärts und stieß dabei gegen den Pkw einer 40-jährigen Frau. Der 63-jährige stieg daraufhin aus seinem Pkw und begutachtete den Schaden. Nachdem er der Unfallgegnerin 20EUR angeboten hat und diese die Polizei verständigen wollte, stieg der Verursacher wieder in seinen Pkw und fuhr davon.

Dieser konnte wenig später durch eine Streife an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Die Beamten bemerkten direkt alkoholbedingte Auffälligkeiten. Ein Atemalkoholtest ergab 2,52 Promille.

Aufgrund dessen wird dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

