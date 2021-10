Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall in der Mainzer Straße

Worms (ots)

Am 08.10.2021 ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Mainzer Straße in Worms auf Höhe des dortigen NETTO-Marktes.

Zwei Pkw kollidierten dort, als ein 31-jähriger Bechtheimer mit seinem Mercedes vom NETTO-Parkplatz auf die Mainzer Straße einbiegen wollte. Die 71-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr zu diesem Zeitpunkt die Mainzer Straße, als der 31-jährige auf die Straße fuhr. Dabei übersah er die 71-jährige und es kam zur Kollision.

Die Fahrerin des Toyota wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Während der Unfallaufnahme war die Mainzer Straße in diesem Bereich teilweise gesperrt. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

