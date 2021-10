Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl von E-Bikes

Worms-Horchheim (ots)

Am 08.10.2021 wurden in Worms-Horchheim von einem Privatgrundstück zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Da die Fahrräder mit einem GPS-Sender ausgestattet sind, können diese in Worms-Heppenheim geortet werden.

Auf einem Gartengrundstück werden die beiden E-Bikes, die mittlerweile von den zwei Dieben umlackiert wurden, vorgefunden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlung kann bei einem der Beschuldigten eine fremde Geldbörse aufgefunden werden. Ein weiteres Fahrrad, für das kein Eigentumsnachweis vorliegt und die Rahmennummer teilweise entfernt wurde, kann weiterhin festgestellt werden. Ebenso ein vermutlich gestohlener E-Scooter.

Gegen einen der Beschuldigten lag zudem ein Haftbefehl vor.

Die gestohlenen E-Bikes konnten den Eigentümern im Nachgang wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell