Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Verkehrsunfallflucht dank Zeuge geklärt

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberrotweil - Am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 16:30 Uhr, fuhr eine 82-jährige Autofahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Oberbergen, als sie aufgrund Unachtsamkeit ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug touchierte und dadurch den Außenspiegel beschädigte. Die Dame setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, fuhr der Unfallverursacherin hinterher und verständigte die Polizei. Dank ihm konnte die Tat geklärt und der Sachschaden reguliert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell