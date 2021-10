Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211017 - 1252 Frankfurt-Schwanheim: Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Morgen (17. Oktober 2021) kam es in Schwanheim zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus. Rauchwarnmelder in dem Gebäude warnten die Bewohner, 73 und 74 Jahre alt, rechtzeitig, sodass die von ihnen alarmierte Feuerwehr den Brand löschen konnte.

Gegen 07.35 Uhr meldete eine 73-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Kobelt-Straße einen Brand in ihrer Küche. Sofort begaben sich Feuerwehr und die Polizei zur gemeldeten Wohnanschrift. Der Brand konnte schließlich im 1. Obergeschoss lokalisiert werden. Die Feuerwehr konnte diesen in der Folge löschen.

Die beiden alleinigen Bewohner des Hauses, ein 74-jähriger Mann und eine 73-jährige Frau, befanden sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte außerhalb des Gebäudes. Sie wurden zuvor glücklicherweise durch die laufenden Rauchwarnmelder aus dem Schlaf gerissen und hatten den Notruf gewählt. Beide blieben unversehrt. Ein Feuerwehrmann atmete während des Einsatzes Rauchgase ein. Der Rettungsdienst betreute ihn vor Ort.

Bei dem Feuer brannte das komplette 1. Obergeschoss aus, andere Stockwerke wurden zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt eines Gerätes als Brandursache ausgegangen. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell