Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211017 - 1250 Frankfurt-Altstadt: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei 37- und 28-jährige Männer sind bei ihrer Diebestour in der Nacht von Samstag auf Sonntag (17.10.2021) von der Polizei festgenommen worden.

Die beiden Beschuldigten brachen gegen 1 Uhr in eine Bekleidungs-Boutique am Kornmarkt ein. In der Folge bedienten sie sich an der mit hochpreisigen Kleidungsstücken befüllten Auslage. Bereits zum Abtransport bereitgestellte Sporttaschen mit der Beute mussten die zwei Männer allerdings zurücklassen. Denn ein aufmerksamer Zeuge hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert, welche die beiden Einbrecher noch im Geschäft beziehungsweise im Hinterhof des Gebäudes auf frischer Tat festnehmen konnte. Für die Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen verbrachten Polizeibeamte die 37 und 28 Jahre alten Männer auf ein Revier.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell