Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211017 - 1247 Frankfurt-Ostend: Einbruch in Tankstelle - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 27-jähriger Mann versuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag (16.10.2021) aus einem Tankstellengebäude zu flüchten, in das er zuvor eingebrochen war. Die alarmierte Polizei nahm den Einbrecher noch vor Ort fest, bevor dieser das Weite suchen konnte.

Nach dem Anruf eines Sicherheitsdienstes, der einen Alarm an einer Tankstelle anzeigte, suchten umgehend mehrere Polizeistreifen die gemeldete Anschrift in der Hanauer Landstraße auf. Eine eingeschlagene Fensterscheibe sowie die an der Tankstelle blinkende Alarmleuchte deuteten auf einen Einbruch hin. Sofort umstellten die Beamten das Gelände. Währenddessen kletterte der spätere Beschuldigte aus dem beschädigten Fenster des Kassengebäudes und versuchte sofort die Flucht zu ergreifen. Allerdings lief er dabei den Umstellungskräften direkt in die Arme und konnte im weiteren Verlauf widerstandslos festgenommen werden. Zuvor hatte er sich offenbar am beschädigten Fenster noch Schnittverletzungen zugezogen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein aus der Tankstelle gestohlenes Tablet sowie mutmaßlich aus der Kasse entwendetes Bargeld auf, das sie sich sicherstellten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ging es für den 27-jährigen Wohnsitzlosen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell