PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Motorroller in Limburg gestohlen+++Container auf Baustelle aufgebrochen+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Motorroller in Limburg gestohlen,

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Sonntag, 22.08.2021, 20:00 Uhr bis Montag, 23.08.2021, 03:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Limburger Innenstadt ein Motorroller gestohlen. Ein 43-Jähriger stellte seinen schwarzen Motorroller am Sonntagabend im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-von-Kleist-Straße ab. Als er in der Nacht zu dem Abstellort des Zweirades zurückkam, stellte er fest, dass der Motorroller gestohlen worden war. Bisher gibt es keine Hinweise zu dem Diebstahl. Entwendet wurde ein schwarzer 50er Roller der Marke Nova Motors im Wert von ca. 500 EUR mit dem Versicherungskennzeichen 214-WKO. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Container auf Baustelle aufgebrochen, Limburg, Dietkircher Weg, Montag, 23.08.2021, 17:30 Uhr bis Dienstag, 24.08.2021, 06:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus einem Baustellencontainer in Limburg Werkzeuge gestohlen. Ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens stellte am Dienstagmorgen fest, dass der Container auf der umzäunten Baustelle im Dietkircher Weg mit Gewalt geöffnet worden war. Die Vorhängeschlösser des Containers waren aufgebrochen und die Tür geöffnet. Unbekannte Täter müssen im Laufe der Nacht dort eingebrochen sein und haben Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Danach entkamen die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Baustelle nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell