Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach gefährlichem Fahrmanöver und Beleidigungen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 14:00 Uhr, soll es auf der B 34 in Waldshut-Tiengen, Höhe des Gewerbeparks Lonza, zunächst zu einem gefährlichen Fahrmanöver eines BMW-Fahrers gekommen sein, im Anschluss soll dieser eine Autofahrerin beleidigt haben. Die Polizei sucht Zeugen! Eine 63-jährige Autofahrerin war auf dem zweispurigen Streckenabschnitt in Richtung Waldshut unterwegs, als der Fahrer eines schwarzen BMW die Frau geschnitten und ausgebremst haben soll. Einen Unfall konnte die Frau durch Ausweichen gerade noch verhindern. Danach soll der BMW-Fahrer der Frau gefolgt sein und sie beim Aussteigen beleidigt haben. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Personen, die das Verkehrsgeschehen und/oder die beleidigenden Äußerungen wahrgenommen haben, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell