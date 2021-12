Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau

Erzingen: Verkehrsunfall auf der Hauptstraße - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.12.2021 gegen 12:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße / Weisweiler Straße in Erzingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Ein 29-jähriger Mann in seinem BMW soll hier die Vorfahrt eines 32-jährigen Mannes in einem Suzuki missachtet haben. Der Gesamtschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

