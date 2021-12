Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto zerkratzt - 2000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 04/05.12.2021, wurde in der Goethestraße bei einem roten Mazda die beiden Türen an der Fahrerseite von Unbekannten zerkratzt. Weiterhin wurden auf der Beifahrerseite, der Übergang vom Stoßfänger und der hinteren Türe durch Kratzer beschädigt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Wochenende in der Goethestraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.



