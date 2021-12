Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Gemeinde Titisee-Neustadt Abkommen von der Fahrbahn; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, dem 05.12.21, gg. 06:10 Uhr, kam ein 41-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Auto auf der L 156, im Bereich Neustadt von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei die angrenzende Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000 EUR zu kümmern. Er konnte im Rahmen der Fahndung recht schnell ausfindig gemacht werden, da sich beim Unfall das vordere Kennzeichen seines PKWs löste und an der Unfallstelle verblieb.

Gegen den Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Weiter muss er für den entstandenen Schaden aufkommen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt,unter 07651/93360, entgegen.

