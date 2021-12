Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Autofahrer prallt auf der L 132 gegen umgestürzten Baum!

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79400 Kandern, L 132, Sitzenkircher Straße

Am Samstag, den 04.12.2021, kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sitzenkircher Straße in Kandern. Ein VW Passat-Fahrer übersah auf der L 132 einen witterungsbedingt quer über der Fahrbahn liegenden Baum und kollidierte frontal mit diesem. Der Pkw-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Baumstamm musste durch die Freiwillige Feuerwehr Kandern beseitigt werden.

PL/RW

