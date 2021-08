Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ergänzende Pressemitteilung: Nach einer Auseinandersetzung am Sonntag in Ulm ermittelt die Polizei umfangreich. Nun liegen erste Täterbeschreibungen vor.

Wie am Montag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5000934) berichtet, kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung in der Friedrichsau, bei der drei junge Männer verletzt wurden. Die Ermittlungen der Ulmer Kriminalpolizei nach dem genauen Tathergang, den Tätern und den Hintergründen der Tat laufen derzeit auf Hochtouren. Nun haben die Ermittler erste Hinweise auf zwei der Täter: Einer von ihnen wird auf ein Alter zwischen 16 und 25 Jahren geschätzt und mit einer Größe von etwa 180 bis 185 cm beschrieben. Er soll schlank und sportlich gewesen sein und kurze dunkle Haare haben, die zu einem Seitenscheitel gekämmt waren.

Ein zweiter Täter wird auf eine Größe von etwa 170 cm geschätzt. Bei der Auseinandersetzung soll der Oberkörper des Mannes unbekleidet und beschmutzt gewesen sein. Dabei hätte er eine Boxershort getragen. Nach der Tat soll sich der Mann eine Jeanshose und ein weißes T-Shirt angezogen haben. Der Täter habe ersten Ermittlungen zufolge eine Kappe oder Mütze getragen. Außerdem hätte er schlecht deutsch gesprochen. Beide Täter sollen südländischer Herkunft sein.

Bei ihren Ermittlungen bittet die Ulmer Kriminalpolizei auch die Bevölkerung um Unterstützung. Sie fragt:

- Wer kennt die Täter? - Wer hat am Sonntag zwischen 2 und 3 Uhr eine Auseinandersetzung in der Friedrichsau beobachtet? - Wer hat Personen gesehen, auf die die Personenbeschreibungen passen? - Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

