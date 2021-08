Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)Herbrechtingen - Motorraddiebe ermittelt

Drei junge Männer stehen im Verdacht, Ende Juli in Herbrechtingen zwei Motorräder gestohlen zu haben.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, kamen die Motorräder in den letzten Tagen des Juli weg. Damals standen sie in einer Garage. Wie die Motorräder im Wert von mehreren tausend Euro damals gestohlen wurden, war zunächst nicht klar. Jedenfalls wurde die Garage von den Dieben aufgebrochen. Die Polizei ermittelte deshalb intensiv, um das Pitbike und die Enduro wieder zu finden. Im Zuge dieser Ermittlungen erhielt die Polizei Hinweise auf drei junge Männer, die als Täter in Frage kommen könnten. Am vergangenen Freitag durchsuchte die Polizei die Räume der Verdächtigen. Dort, in den Häusern im Landkreis Heidenheim und im Landkreis Neu-Ulm, fanden die Ermittler die Maschinen wieder. Die mutmaßlichen Diebe hatten sie zum Teil zerlegt und Teile umlackiert. Die Maschinen stellte die Polizei sicher. Die Männer im Alter von 17, 18 und 20 Jahren sehen jetzt Strafanzeigen entgegen.

++++1473397

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell