Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Einbrecher sind aktiv

Mehrere Einbrüche musste die Polizei in den letzten Tagen in der Region verzeichnen.

Ulm (ots)

(BC) Am Dienstag müssen die Einbrecher zwischen 13 und 14 Uhr in einer Firma in der Industriestraße in Riedlingen gewesen sein. Hineingekommen sind sie, weil sie eine Fensterscheibe eingeschlagen haben. Beute sollen die Unbekannten ersten Erkenntnissen nach nicht mitgenommen haben.

(GP) In der Stuttgarter Straße in Ebersbach brachen Unbekannte in zwei Gebäude ein: Zwischen Sonntag und Dienstagnachmittag öffneten sie ein Fenster an einem Vereinsheim mit Gewalt und gingen ins Innere. Dort versuchten sie eine Tür aufzubrechen. Das gelang ihnen nicht. Sie fanden Geld und nahmen es mit. In dem zweiten Vereinsheim sollen die Unbekannten zwischen Samstag und Dienstagabend gewesen sein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und kamen so ins Innere des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter nichts mitgenommen. Die Uhinger Polizei prüft, ob ein und dieselben Täter die Einbrüche begangen haben.

(UL) Auch in Ulm waren Einbrecher am Dienstag oder Mittwoch unterwegs: Zwischen 20 und 4.15 Uhr brachen sie in ein Geschäft in der Blaubeurer Straße ein. Im Innern versuchten sie Geldschränke aufzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht. Wohl ohne Beute zogen die Einbrecher wieder von dannen.

Die Polizei hat an allen Tatorten die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

++++1629793 1630541 1630942 1633157

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell