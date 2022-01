Polizei Hagen

POL-HA: Zu schnell in Fußgängerzone mit E-Roller - Vermutlich Hehlerware

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 17.01.2022, sah ein Polizist auf der Elberfelder Straße einen Rollerfahrer in Richtung Adolf-Nassau-Platz mit hoher Geschwindigkeit daher brausen. Der Beamte stoppte den Fahrer und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. An dem Elektrokleinstfahrzeug war kein Kennzeichen angebracht. Stutzig wurde der Polizist erst recht, als er bemerkte, dass der Roller überlackiert wurde und alle Individualnummern entfernt wurden. Er fand einen noch lesbaren Schriftzug einer Rollermarke, die ihre Fahrzeuge in Großstädten verleiht, nicht jedoch in Hagen. Daraufhin stellte der Polizist das Fahrzeug sicher. Die Personalien des 35-Jährigen nahm er zur Anzeigenerstattung auf. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell