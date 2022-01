Polizei Hagen

POL-HA: Pistole auf der Springe durchgeladen - Zeuge ruft Polizei

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 17.01.2022, beobachtete ein Bürger gegen 16:20 Uhr, wie ein junger Mann ein Magazin in eine schwarze Pistole auf dem Markplatz an der Springe steckte, sie durchlud und sich anschließend stadteinwärts entfernte. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach der Person ein. Eine Streifenwagenbesatzung griff den 25-Jährigen in der Schulstraße auf. Er zeigte sich kooperativ und wies die Beamten auf eine Airsoft-Pistole in seiner Jackentasche hin. Diese sah der Dienstwaffe der Polizisten zum Verwechseln ähnlich. Die Beamten entluden die Pistole und stellten diese sicher. Der 25-Jährige erklärte, dass er mit der Airsoft-Pistole lediglich gelegentlich herumspiele. Die Beamten legten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. (hir)

