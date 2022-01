Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher läuft vor Auto und verletzt sich leicht

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Brinkstraße lief ein 14-Jähriger am Montagnachmittag (17.01.2022) auf die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um 14.15 Uhr wollte der Hagener auf Höhe der Bushaltestelle "Röntgenstraße" zusammen mit einer Freundin die Straße hinter einem Linienbus überqueren. Die 13-Jährige ging im Lauf voran, der 14-Jährige folgte ihr kurz darauf, wurde jedoch von einem herannahenden Auto erfasst. Ein 34-Jähriger, der mit seinem Opel in Richtung Alexanderstraße unterwegs war, hatte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern können. Der jugendliche Fußgänger stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (arn)

