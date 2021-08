Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Silberner Mazda gesucht

Geldern (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines silbernen Mazda beschädigte am Mittwoch (25. August 2021) zwischen 07.40 Uhr und 07.50 Uhr einen am Schützenweg geparkten Ford Fiesta. Der blaue Ford parkte am rechten Fahrbahnrand, als ein Unbekannter den Schützenweg in Richtung Haagscher Weg entlang fuhr und mit seinem rechten Außenspiegel den linken Spiegel des Fords touchierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Autofahrer davon. Die Fahrerin des Ford stand unmittelbar an ihrem Fahrzeug und konnte das Kennzeichenfragment "CH" eines ausländischen Kennzeichens am silbernen Mazda erkennen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Mazda und zum Fahrer geben können. Sie sollen sich telefonisch unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell