Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Zeugin mit Rad gesucht

Rees (ots)

Eine unbekannte Radfahrerin beobachtete am Mittwoch (25. August 2021) auf der Freystraße eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 12.10 Uhr und 14.45 Uhr beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Nach ersten Informationen hat eine Radfahrerin auf die Caddy-Fahrerin gewartet, ihr den Unfall mitgeteilt und fuhr dann in unbekannte Richtung weg. Die Polizei fragt nun, wer war die Radfahrerin. Sie oder weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

