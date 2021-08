Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Diebstahl an Traktor/ Täter demontieren GPS-System

Uedem-Keppeln (ots)

An einem Traktor des Herstellers John Deere demontierten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25. August 2021) das GPS-System und flüchteten unerkannt. Der Traktor gehört zu einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Kühnenstraße, das Eingangstor zum Hof war geöffnet und der Traktor war für die Täter freizugänglich.

Täterhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell