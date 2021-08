Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Diebstahl an Traktor/ Wiedermal mehrere GPS-Systeme aus Traktoren entwendet

Kalkar/ Bylerward (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26. August 2021) auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Emmericher Straße in Ortsteil Bylerward an dort abgestellten Traktoren insgesamt vier GPS-Systeme. Die Fahrzeuge des Landwirts wurden gegen 23.30 Uhr unter einem offenen Carport auf dem Hof abgestellt, als Unbekannte in der Nacht aus vier Traktoren teils den GPS-Empfänger, teils den Empfänger samt Bedieneinheit demontierten. Mit den hochwertigen Geräten flüchteten die Diebe unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (as)

