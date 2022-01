Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Graffiti-Sprayerin - Tatverdächtige auf dem Berliner Platz gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte konnten am Dienstagnachmittag (18.01.2022) mit der Hilfe eines Zeugen eine 36-jährige Tatverdächtige stellen, nachdem diese ein Graffiti an eine Hauswand in der Innenstadt sprühte. Der 28-jährige Zeuge rief die Polizei, gegen 14.40 Uhr, zum Graf-von-Galen-Ring. Er beschrieb den Beamten die 36-Jährige, die zuvor mit schwarzem Lack einen Schriftzug an eine dortige Wand gesprüht hatte. Im Bereich des Berliner Platzes konnten die Polizisten die Tatverdächtige antreffen und fanden bei ihr eine Dose mit schwarzem Sprühlack. Diese stellten sie sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung gegen die 36-Jährige ein. (sen)

