POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.10.2021.

Einbruch in ein Wohnhaus.

Salzgitter, Gebhardshagen, Vor der Burg, 05.10.2021, 05:20 Uhr.

Ein unbekannter Täter drang unter Gewaltanwendung in ein Einfamilienhaus ein und entwendete im Tatverlauf Bargeld. Die bisher ermittelte Schadenshöhe beträgt 450 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Fahrer beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Salzgitter, Bad, Braunschweiger Straße, 06.10.2021, 01:50 Uhr.

Der 28-jährige Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestanden Anhaltspunkte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann vorerst die Weiterfahrt.

Pkw kam von der Fahrbahn ab.

Salzgitter, Nord-Süd-Straße, 05.10.2021, 08:40 Uhr.

In Höhe der Abfahrt Engerode kam der 31-jährige Fahrer eines Pkw auf regennasser Straße von der Fahrbahn ab und überfuhr im weiteren Verlauf zwei Verkehrszeichen. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam wenige Meter später zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 16.000 Euro.

